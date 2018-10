Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Hotelier und Steakhaus-Betreiber Eugen Block stellt die frühere Firmenzentrale als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. In dem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Barmbek sollen vom Spätherbst an für zweieinhalb Jahre rund 150 Menschen untergebracht werden. Dazu werde es entsprechend umgebaut werden, teilte das Bezirksamt Nord am Mittwoch mit. Die Block-House-Gruppe hatte ihren Firmensitz Anfang 2015 von Barmbek aus in den Stadtteil Hummelsbüttel verlagert.

Die Stadt sucht angesichts steigender Flüchtlingszahlen händeringend nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. "Ich möchte helfen, dass die Integration von Flüchtlingen besser funktioniert, dass die Vernetzung mit der Nachbarschaft gelingt und dass wir menschliche Not lindern", wird Block zitiert. Die Unterkunft wird ebenfalls von F&W Fördern und Wohnen im Auftrag der Sozialbehörde betrieben. Bezirksamtsleiter Tom Oelrichs freute sich angesichts der schwierigen gesellschaftspolitischen Aufgabe über das Angebot. Die Block Gruppe hebe sich mit ihrem Engagement "wohltuend von anderen Stimmen ... ab".