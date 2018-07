Hamburg (dpa/lno) - Der fünf Jahre alte Wallach Donnerschlag hat am Mittwoch auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn für eine Überraschung gesorgt und sich überlegen den Sieg im Hamburger Flieger-Preis gesichert. In diesem als Sparkasse Holstein-Cup gelaufenen 1200 Meter-Rennen setzte sich der Vorjahreszweite Donnerschlag vom Start an gegen die Konkurrenz durch und kam unter Jockey Filip Minarik zu einem ungefährdeten Sieg. Vorjahressieger Amarillo wurde mit Andrasch Starke im Sattel Zweiter. Damit gab es auf den ersten beiden Plätzen einen gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres umgedrehten Einlauf.

Rang drei ging an den von Eduardo Pedroza gesteuerten Making Trouble. Die französische Favoritin Zylpha, die 1250 Kilometer nach Hamburg angereist war, wurde ihrer Rolle nicht gerecht und wurde nur Vierte im Feld der acht Teilnehmer. Der von Jean-Pierre Carvalho in Bergheim bei Köln trainierte Donnerschlag schaffte bei seinem 13. Start den dritten Sieg und verdiente für das Gestüt Höny-Hof von Manfred Hellwig aus Bad Homburg 32 000 Euro Siegprämie.

