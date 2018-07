Hamburg (dpa/lno) - Der Sommer gibt Gas: Die Temperaturen in Schleswig-Holstein haben die Wohlfühl-Marke erreicht. Und das Wetter soll auch so bleiben, sagen Meteorologen voraus. Grund ist ein umfangreiches Hoch, das von Nordwestdeutschland in die südliche Ostsee wandert. Bis zum Wochenende wird überall die Sonne scheinen, verspricht der Deutsche Wetterdienst DWD. Schon am Donnerstag soll das Thermometer in einigen Regionen die 30-Grad-Marke knacken. Am Freitag sollen es selbst auf den Nordseeinseln bis zu 27 Grad werden, im Binnenland zwischen 30 und 33 Grad. Vom Wochenende an befürchten die Wetterexperten einzelne Schauer.

