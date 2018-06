Hamburg (dpa/lno) - Mit dem neuen Trainer Michael Biegler und dem Flensburger Zugang Drasko Nenadic haben die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg die Saisonvorbereitung aufgenommen. Der 2,02 Meter große Rückraumspieler wechselt vom Ligarivalen SG Flensburg-Handewitt und erhält an die Elbe einen Dreijahresvertrag. Damit verpflichteten die Hanseaten zehn neue Spieler. "Ich freue mich, wieder eine Vereinsmannschaft zu trainieren", sagte der 54 Jahre alte Biegler, der parallel bis zur Europameisterschaft im Januar auch den EM-Gastgeber Polen betreut.

Mit der Formulierung von Zielen tat sich der neue Coach am Donnerstag noch schwer. Zunächst einmal gelte es, beim Tabellen-Neunten der vergangenen Saison eine neue Mannschaft zu formen. Den Kader charakterisierte Biegler als "nicht auf allen Positionen individuell spektakulär, aber sehr interessant".

Nach den ersten Trainingseinheiten brechen die Norddeutschen am kommenden Montag zum Trainingslager ins österreichische Sölden auf. Erstes Pflichtspiel ist am 15. August der Auftritt im DHB-Pokal gegen den TuS Ferndorf in Lingen. Der Bundesliga-Auftakt folgt am 22. oder 23. August mit der Auswärtspartie bei Aufsteiger SC DHfK Leipzig.

Homepage HSV Hamburg