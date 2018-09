Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers starten am 11. September mit einem Heimspiel gegen Vizemeister ERC Ingolstadt in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das sieht der am Freitag von der DEL veröffentlichte Spielplan vor. "Wir freuen uns sehr, dass wir die neue Saison mit einem Spiel vor unseren Fans eröffnen können. Es ist immer schön, zu Hause zu starten", sagte Freezers-Kapitän Christoph Schubert. Für das nächste Spieljahr sind bereits über 3000 Dauerkarten für die Partien in der heimischen Barclaycard-Arena verkauft worden.

Am zweiten Spieltag gastieren die Hamburger am 13. September bei der Düsseldorfer EG. Von den folgenden fünf Partien müssen vier auswärts bestritten werden. "Das sind ein paar ordentliche Brocken zum Start, aber so wissen wir direkt, wo wir stehen", sagte Geschäftsführer Uwe Frommhold. Bei Meister Adler Mannheim gastiert das Team von Trainer Sergé Aubin zum ersten Mal im neuen Spieljahr am 18. Oktober.

Die DEL-Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 6. März 2016. Ab dem 9. März starten die Playoffs. Diese werden ab dem Viertelfinale (15. März) im Modus "Best of Seven" ausgetragen. Ein mögliches siebtes Finalspiel findet am 28. April 2016 statt.

