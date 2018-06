Flensburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV trifft in seinem vorletzten Test vor Beginn der neuen Saison am 28. Juli (19.00 Uhr) in Flensburg auf den dänischen Erstligisten Aalborg BK. Das teilte am Freitag der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag als Veranstalter des Testspiels mit. Die Partie, in der es um den Sparda-Bank-Cup geht, findet im Manfred-Werner-Stadion des Regionalligisten ETSV Weiche-Flensburg statt. Der dänische Meister und Pokalsieger von 2014 beendete die abgelaufene Saison in der Superliga auf Platz fünf.

Seine Testspielserie schließt der HSV am 1. August im Volksparkstadion gegen den italienischen Erstligisten Hellas Verona ab. Die Bundesliga-Saison beginnt für die Hamburger am 14. August mit der Partie beim FC Bayern München.

