Hamburg (dpa/lno) - Weil er auf seinem Hausdach herumlief, hat sich ein Marihuana-Plantagenbesitzer in Hamburg-Billstedt verraten. Eine besorgte Anwohnerin rief bereits am Mittwoch die Polizei, als sie den 26-Jährigen auf dem Dach des zweigeschossigen Wohnhauses sah. Die Beamten befürchteten eine Suizidabsicht und fuhren mit sechs Streifenwagen zur Wohnung des Mannes, wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete. Dort entdeckten sie die Drogenpflanzen und Geräte zur Aufzucht. Warum sich der Mann auf dem Dach aufgehalten hatte, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Polizeimitteilung