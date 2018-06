Hamburg (dpa/lno) - Schlagerbarde Guildo Horn will am Wochenende mit Hunderttausenden Schlagerfans durch Hamburg ziehen. Beim 19. Schlagermove durch die Straßen von St. Pauli werden der 52-Jährige und seine Band Die orthopädischen Strümpfe in der kommenden Woche am Samstag (11. Juli) zu den "fahrenden Orthopäden", kündigten die Veranstalter an. Horn und seine Kollegen führen auf dem ersten Truck die Parade an. Insgesamt 45 bunt geschmückte Wagen rollen über die Reeperbahn sowie an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei. Im vergangenen Jahr kamen laut Polizei rund 400 000 Besucher - nach Angaben der Veranstalter eine halbe Million - zu dem Spektakel.