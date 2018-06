Hamburg (dpa/lno) - Schiffe können künftig im Hamburger Hafen ihren Müll günstiger entsorgen. Der Senat erhöhte verschiedene Freimengen für Schiffsmüll, Abwasser und Ölrückstände, die bei einer Standardentsorgung ausgeschöpft werden dürfen, teilte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Freitag in der Hansestadt mit. So enthält eine Standardentsorgung, die unverändert zwischen 10 und 105 Euro je nach Schiffsgröße kostet, nunmehr sechs statt einen Kubikmeter Müll sowie erstmals auch 200 Kubikmeter Abwasser. Wird mehr Abfall entsorgt, fallen zusätzliche Gebühren an. Mit der neuen Schiffsabfallverordnung wolle der Senat einen Anreiz setzen, dass Müll im Hafen ordnungsgemäß entsorgt und nicht illegal auf hoher See über Bord gekippt wird, sagte Kerstan.

Mitteilung Umweltbehörde