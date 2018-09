Jork (dpa) - Im Alten Land vor den Toren Hamburgs sind die ersten Kirschen gepflückt worden. Die Haupterntezeit beginnt aber erst noch, derzeit werden die frühen Sorten geerntet, sagt Martin Kockerols von der Obstbauversuchsanstalt in Jork. Die späten Sorten mit ihren knackigen, dicken und festen tiefroten Früchten werden von etwa Mitte Juli an gepflückt, sie werden meist unter dem Namen "Knubberkirschen" vermarktet. "Wir hoffen auf einen guten Absatz und gute Preise", sagt Obstbauer Hauke Meyer. An der Niederelbe werden im Schnitt im Jahr etwa 4500 Tonnen Kirschen geerntet. Kockerols: "Das erwarten wir auch in diesem Jahr."

