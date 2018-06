Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat sich einen Teilanriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Das Malheur ist im Testspiel beim dänischen Drittligisten BK Frem (3:2) am Sonntag passiert, teilte der Verein am Montag mit. Buchtmann wird dennoch am Dienstag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Oberstaufen fahren. Dort absolviert er Reha-Training.

Mitteilung St. Pauli