Hamburg (dpa) - Die Gesellschafter der Olympia-Bewerbergesellschaft haben sich nach ihrer ersten Sitzung zuversichtlich für die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 in Hamburg gezeigt. "Der Bund (...) beteiligt sich zum ersten Mal an einer Bewerbergesellschaft", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag in Hamburg. Das sei ein starkes Zeichen. "Wir wollen, dass es diesmal klappt." Für Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) kommt es nun darauf an, dass das Konzept "Spiele am Wasser" auch die Welt begeistert. "Uns hat es schon begeistert." Zu den Teilnehmern der Sitzung zählten neben de Maizière und Scholz unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der zum Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt wurde.