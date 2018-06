Kiel/Lübeck/Hamburg (dpa/lno) - Die teils schweren Unwetter haben in Norddeutschland in der Nacht zum Montag besonders die Feuerwehren im Raum Kiel auf Trab gehalten. Vor allem wegen vollgelaufener Keller und umgeknickter Bäume mussten die Einsatzkräfte in drei Stunden 43 Mal ausrücken, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Im schleswig-holsteinischen Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden Camper aus dem Schlaf gerissen: Ihre Wohnwagen wurden von dem starken Wind umgeweht, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Mitte sagte. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Im Osten und Norden Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg sei es ruhig geblieben. "Wir hatten Glück", sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle West. "Außer ein bisschen Regen ist hier nichts passiert".

Wegen Schäden an Oberleitungen war der Bahnverkehr zwischen Hannover und Hamburg seit Sonntagabend gestört. Ausfälle und Verspätungen sollten noch mindestens bis zum Mittag anhalten.

