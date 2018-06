Oberstaufen/Hamburg (dpa/lno) - 18 Tage vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli sein Quartier im Allgau-Trainingslager bezogen. Via Flugzeug bis München und weiter per Bus erreichten Trainer Ewald Lienen & Co. am Dienstagnachmittag Oberstaufen, wo der Tross bis zum 16. Juli in einem Vier-Sterne-Hotel Station macht. "Am Abend findet das Training statt", sagte Lienen bei der Ankunft und setzte die erste Einheit für 17.00 Uhr an.

Die Kiezkicker, die ihre bisherigen fünf Vorbereitungsspiele allesamt gewonnen haben, werden während des Trainingslagers drei weitere Test-Partien bestreiten. An diesem Donnerstag (18.30 Uhr) reist das Team zum österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau, am Samstag (17.45 Uhr) zum Schweizer Zweitliga-Verein FC Winterthur. Und am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) geht es in Friedrichshafen gegen Bundesliga-Absteiger SC Freiburg.

Nach der Rückkehr in die Hansestadt am Donnerstag der kommenden Woche empfangen die Norddeutschen am 18. Juli (15.30 Uhr) den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano zur offiziellen Saisoneröffnung am Millerntor. Eine Woche später findet an gleicher Stelle das erste Heimspiel der Braun-Weißen gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld statt.

Mitteilung FC St. Pauli