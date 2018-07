Hamburg (dpa/lno) - Zur Reparatur von Hitzeschäden an der A7 in Hamburg müssen in den kommenden Nächten zwei von drei Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt werden. Die Schäden im Baustellenbereich zwischen Hamburg-Volkspark und Stellingen seien am vergangenen Wochenende nur provisorisch behoben worden, teilte die Verkehrsbehörde am Dienstag mit. Jetzt stehen in den Nächten zum Donnerstag und Freitag Gussasphaltarbeiten an. Da es dafür trocken sein müsse, die Wetterprognose aber wechselhaft sei, könne sich die Reparatur auf der Langenfelder Brücke auch noch verzögern. Nach Abschluss der Arbeiten werde es eine weitere nächtliche Sperrung geben, um die Fugen nachzubearbeiten.

Die Autobahn verläuft in dem Bereich auf Stelzen. Für den A7-Ausbau muss die fast 400 Meter lange Brücke bei laufendem Verkehr neu gebaut werden. Alle sechs Spuren werden zurzeit über die westliche Brückenseite geführt.