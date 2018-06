Hamburg (dpa/lno) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage drei bis neun in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Der FC St. Pauli tritt überwiegend sonntags an. Das ist im Heimspiel gegen die SpVgg. Greuther Fürth (16. August) ebenso der Fall wie in den Gastspielen des Kiez-Clubs bei RB Leipzig (23. August), FSV Frankfurt (30. August) und bei Eintracht Braunschweig (20. September). Bei den Sonntagspartien erfolgt der Anstoß um 13.30 Uhr.

Gegen den MSV Duisburg bestreitet St. Pauli am 14. September (20.15 Uhr) ein Montagabend-Heimspiel. In der englischen Woche Ende September gastiert am 23. September (17.30 Uhr) der 1. FC Heidenheim am Millerntor, ehe für die Hanseaten am darauffolgenden Samstag (26. September/13.00 Uhr) das Gastspiel bei Absteiger SC Paderborn folgt.

Mitteilung FC St. Pauli