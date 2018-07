Laax/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat auch sein zweites Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in der Schweiz klar gewonnen. Drei Tage nach dem 13:1 gegen US Schluein Ilanz besiegten die Norddeutschen am Mittwochabend den unterklassigen Schweizer Verein Chur 97 mit 6:0 (3:0).

Vor 1500 Zuschauern erzielten Jacques Zoua (3.), Artjoms Rudnevs (5.), Lewis Holtby (32.), Nicolai Müller (50.), Dong-Su Kim (85.) und Ahmet Arslan (88.) die Tore für den HSV, bei dem Coach Bruno Labbadia auch in diesem Match kräftig durchwechselte. Der wechselwillige Schweizer Nationalspieler Valon Behrami war nicht dabei. Er sei "bis auf weiteres vom Trainingsbetrieb freigestellt, um Angebote interessierter Vereine zu prüfen", teilte der HSV via Twitter mit.