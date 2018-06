Laax/Schweiz (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV konnte seine Einheiten im Trainingslager in der Schweiz am Mittwoch nicht in voller Mannschaftsstärke absolvieren. Torjäger Pierre-Michel Lasogga hütete wegen leichten Fiebers das Bett, Ersatztorwart Jaroslav Drobny übte erneut individuell wegen anhaltender Schulterbeschwerden.

Der zum Verkauf stehende Schweizer Nationalspieler Valon Behrami, der noch keinen neuen Verein gefunden hat und deshalb nach Laax nachgereist war, holte seine Leistungstests nach. Und der am Oberschenkel lädierte Offensivspieler Ivo Ilicevic drehte fleißig seine Runden um den Trainingsplatz.

"Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt loslegen können. Der Hauptkader ist jetzt da", sagte Trainer Bruno Labbadia, der nach bisher drei Neuverpflichtungen zumindest noch auf einen Stürmer hofft.

Unterdessen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) weitere Partien der neuen Saison fest terminiert. Sein erstes Heimspiel bestreitet der HSV am 22. August (18.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart. Anschließend stehen Gastspiele beim 1. FC Köln (29. August/15.30) und bei Borussia Mönchengladbach (11. September/20.30) an. Am 19. September (15.30) geht es gegen Eintracht Frankfurt, drei Tage später (20.00) zum FC Ingolstadt. Und am 26. September (18.30) gastiert der FC Schalke 04 in der Hamburger Arena, die nun wieder Volksparkstadion heißt.

HSV Homepage