Hamburg (dpa/lno) - Der chilenische Fußball-Nationalspieler Marcelo Diaz freut sich nach dem Gewinn der Copa America auf die Rückkehr zum Hamburger SV. "Ich habe das Gefühl, dass ich bei einem großen Club der Bundesliga mit jeder Menge Tradition spielen darf", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldakteur auf der HSV-Homepage. "Mit dem HSV in der Bundesliga zu spielen ist wundervoll. In dieser Liga ist jedes Spiel eine echte Herausforderung, ein harter Wettbewerb in fast immer komplett vollen Stadien und mit jeder Menge Stars auf den Plätzen."

Die nächste Saison werde nicht im Abstiegskampf enden, kündigte Diaz an. "Wir müssen den positiven Schub des starken Saisonendspurts mitnehmen. Wir haben einen guten Trainer mit einer klaren Ansprache, Mentalität und guten Absichten - das ist der erste Teil. Dann kommt der zweite, das ist unser Part. Ich kann sehr viel Arbeit und Fleiß versprechen."

Der in der Winterpause vom FC Basel geholte Profi berichtete von der Atmosphäre in seinem Heimatland nach dem Sieg bei der Copa America: "Ganz Chile ist total durchgedreht, es herrschte nationaler Ausnahmezustand."

