Hamburg (dpa/lno) - Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Für die Kicker vom FC Hamburger Berg ist das zu kurz. Die Mannschaft will von Freitag (14.00 Uhr) an 76 Stunden nonstop auf Torejagd gehen. "Wir spielen so lange, wie uns die Füße tragen", sagte Mitorganisator Ralph Hoffmann und fügte augenzwinkernd hinzu: "Ich hoffe, dass am Ende die Null steht und wir die Partie im Elfmeterschießen entscheiden." Gegner ist eine Hamburg-Auswahl. Beide Teams dürfen 18 Spieler einsetzen. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der SV Polizei Hamburg an der Sternschanze.

Vor rund einem Monat spielten in der Pfalz der VfL Wallhalben und der SC Winterbach 75 Stunden gegeneinander. Am Ende stand es 777:777. Im englischen Southampton haben zwei Mannschaften Anfang Juni 102 Stunden gegeneinander gekickt. Diese Zeit ist bislang nicht als Weltrekord bestätigt worden.

Fußball-Weltrekord