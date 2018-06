Hamburg (dpa/lno) - Der städtische Hamburger Wohnungsbaukonzern SAGA GWG hat im vergangenen Jahr erstmals 1000 Wohnungen fertiggestellt und will dieses Neubauvolumen in den nächsten Jahren halten. "Vielleicht wird es auch noch etwas mehr", sagte Vorstandschef Lutz Basse am Freitag in Hamburg. Der Wohnungsmarkt in der Hansestadt sei nach wie vor angespannt, trotz der Erfolge des "Bündnis für das Wohnen". Die SAGA GWG investierte im vergangenen Jahr rund 388 Millionen Euro in den Neubau, die Modernisierung und Instandhaltung von Wohnungen, das sind 81,5 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Das Unternehmen vermietet 130 000 Wohnungen in der Hansestadt.