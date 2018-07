Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben in der Baseball-Bundesliga eine weitere Überraschung verpasst. In einem Nachholspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Hawlitzky am Samstag Titelverteidiger Solingen Alligators im Ballpark Langenhorst mit 2:3. Vor vier Wochen hatten die Stealers das erste Duell mit 3:2 für sich entschieden. "Wir haben uns erneut gut geschlagen, weil wir Dinge, an denen wir speziell gearbeitet haben, sehr gut umgesetzt haben. Insgesamt hätte das Spiel auch wieder andersherum ausgehen können", sagte der Coach. Trotz der Niederlage bleiben die Hamburger Vierter der Gruppe Nord und damit auf Playoff-Kurs.

Stealers-Niederlage