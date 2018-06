Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss längere Zeit auf Jan-Philipp Kalla verzichten. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler habe sich am Samstag im Testspiel beim Schweizer Zweitligisten FC Winterthur (1:0) eine schwere Adduktorenzerrung zugezogen, teilte der Verein am Sonntag mit. Ob der Kapitän bis zum Saisonstart am 25. Juli gegen Arminia Bielefeld wieder fit wird, ist ungewiss.

Die Hamburger absolvieren derzeit ein Trainingslager in Oberstaufen im Allgäu. Ihren nächsten Test bestreiten sie am Dienstag beim Bundesliga-Absteiger SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen kehrt am Donnerstag nach Hamburg zurück.

Vorbereitungsprogramm FC St. Pauli

Mitteilung FC St. Pauli