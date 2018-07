Hamburg (dpa/lno) - Die CDU in der Bürgerschaft fordert eine Fahrpreisbremse für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Seit dem Regierungsantritt von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) seien die Preise jährlich deutlich stärker gestiegen, als in den Jahren zuvor. Tariferhöhungen sollten maximal in Höhe der Inflationsrate des Vorjahres genehmigt werden, erklärte am Sonntag der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dennis Thering. Stärkere Preisaufschläge seien sozial ungerecht und schadeten der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs. "Bus- und Bahnfahren muss in Hamburg bezahlbar bleiben", betonte Thering. Der HVV plant zum nächsten Jahr eine Anhebung der Fahrpreise um mindestens zwei Prozent. Die Wirtschaftsbehörde muss die Erhöhung genehmigen.

Pressemitteilung