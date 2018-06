Hamburg (dpa) - Die Bauer Media Group ("Bravo, "Intouch") will mit Zukäufen wachsen. Im Rundfunkmarkt habe sie jüngst in Skandinavien SBS Discovery Radio für einen zweistelligen Millionen-Betrag übernommen, berichtete Andreas Schoo, Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, am Montag in Hamburg. Genauere Zahlen nannte er nicht. Dadurch sei das Medienhaus mit mittlerweile 100 Radiosendern Marktführer in vier europäischen Ländern. Dieser Geschäftsbereich steuerte 2014 rund 242 Millionen Euro zum Gesamtumsatz von 2,26 Milliarden Euro (2013: 2,3 Mrd) bei. Der Umsatzrückgang wurde mit Konsolidierungsmaßnahmen begründet.