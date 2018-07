Hamburg (dpa/lno) - Rund 800 Beschäftigte des Maschinenbaukonzerns Körber haben am Dienstag in Hamburg gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen in der Tabaksparte demonstriert. Die Planungen nähmen keine Rücksicht auf die Belange der Beschäftigten, der Regionen und der Gesellschaft, in der die Körber AG reich geworden sei, sagte Meike Lüdemann von der IG Metall Hamburg. Es sei unfair, unter dem Deckmantel des Umsatzrückgangs Verlagerungen und Outsourcing in erheblichem Umfang zu planen.

Körber hatte vor einigen Wochen angekündigt, weltweit rund 800 Stellen in der Tabaksparte abzubauen, davon zwei Drittel in Deutschland. Ursachen seien der weltweit sinkenden Zigarettenkonsum, zunehmende Regulierung und grundlegende strukturelle Veränderungen bei den Kunden, den großen Zigarettenherstellern.

"Wir verstehen die Sorgen unserer Mitarbeiter", erklärte Jürgen Spykman, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor der Körber-Tochter Hauni Maschinenbau. "Unser Ziel ist, den notwendigen Umbau des Geschäftsfelds so sozialverträglich wie möglich zu gestalten."

