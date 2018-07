Båstad (dpa/lno) - Anna-Lena Friedsam hat als zweite deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Båstad erreicht. Die Rheinländerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien am Dienstag klar mit 6:1, 6:2. Bereits am Montag war Mona Barthel aus Neumünster unter die letzten 16 beim Sandplatzturnier in Schweden eingezogen, das mit 250 000 Dollar dotiert ist.

Gescheitert ist hingegen Carina Witthöft aus Hamburg. Die an Nummer fünf gesetzte Norddeutsche unterlag der Slowakin Jana Cepelova 6:2, 3:6, 4:6. Zudem schieden Laura Siegemund und Tatjana Maria aus.

