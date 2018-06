Hamburg (dpa) - Der Logistikkonzern Hermes hat sich an einem Dienstleistungsunternehmen beteiligt, das auf die Auslieferung von Paketen am gleichen Tag oder an einem genau definierten Zeitpunkt spezialisiert ist. Das Tochterunternehmen der Otto Group habe 28,5 Prozent an der Lieferfactory GmbH aus Neu-Isenburg bei Frankfurt übernommen, teilte Hermes am Mittwoch in Hamburg mit. Durch die Zusammenarbeit werde Hermes sein Leistungsspektrum erweitern und für geschäftliche Versender sowie Online-Shops besonders schnelle Lieferung anbieten. Lieferfactory arbeitet mit 2500 Kurieren in 50 Metropolregionen zusammen und liefert im Optimalfall innerhalb von 90 Minuten.

Mitteilung Hermes