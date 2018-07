Hamburg (dpa/lno) - Der Triathlon in Hamburg steht ganz im Zeichen der Bewerbung der Hansestadt um die Olympischen Spiele 2024. Die Organisatoren des Rennens der World Triathlon Series stellten am Donnerstag ein Logo für die Veranstaltung mit der Aufschrift Feuer und Flamme und dem Symbol der Olympia-Kandidatur vor.

Sportsenator Michael Neumann setzt bei den Wettkämpfen am Samstag und Sonntag aber vor allem auf die Zuschauer, um Vertreter der internationalen Verbände zu beeindrucken. "Was wir rüberbringen müssen, ist die Begeisterung der Menschen in Hamburg für den Sport. Das ist ein viel stärkeres Argument als das best ausgearbeitete Verkehrskonzept", sagte der SPD-Politiker. Hamburg ist die siebte von zehn Veranstaltungen der WM-Serie in diesem Jahr.