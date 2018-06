Hamburg (dpa/lno) - Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Oberstaufen und einem freien Tag am Freitag gehen die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli in die finale Phase der Saisonvorbereitung. Zur offiziellen Saisoneröffnung erwarten die Kiezkicker am Samstag (15.30 Uhr) den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano zum Freundschaftsspiel.

Eine Woche vor dem Punktspielstart gegen Arminia Bielefeld, zu dem auch die neue Nordtribüne des Millerntor-Stadions komplett fertiggestellt sein soll, sind die Iberer für die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen ein echter Härtetest. In der vergangenen Woche besiegte der Club aus dem Madrider Stadtteil Vallecas den Bundesligisten Hertha BSC mit 1:0.

Das Millerntor-Stadion öffnet am Samstag bereits um 12.00 Uhr seine Pforten. Nach dem Freundschaftsspiel gibt es außerdem eine Autogrammstunde der Hamburger, die dann am Sonntag (15.00 Uhr) beim schleswig-holsteinischen Fünftligisten SV Todesfelde ihren letzten Test bestreiten.

Mitteilung FC St. Pauli