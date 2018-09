Hamburg (dpa) - Mit der Triathlon-WM in Hamburg soll die Bewerbung der Hansestadt für die Olympischen Spiele 2024 weiteren Schwung bekommen. Die Veranstaltung am Samstag und Sonntag rund um die Binnenalster und dem Rathausmarkt wurde daher einmalig in "Feuer und Flamme World Triathlon Hamburg" umgenannt. Zu Gast wird auch die Präsidentin des Triathlon-Weltverbandes ITU, Marisol Casado, sein. Die Spanierin ist auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee IOC. Mit 10 500 Teilnehmern ist das Spektakel der größte Triathlon-Event in der Welt. Rund 300 000 Zuschauer werden an beiden Tagen insgesamt erwartet.

World Triathlon Series Hamburg