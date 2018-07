Hamburg (dpa/lno) - Ein 37-Jähriger hat vor einem Lokal in Hamburg-Hausbruch mit einer Schreckschusspistole auf zwei 42 und 51 Jahre alte Männer geschossen. Beide blieben unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hatten den 37-Jährigen in der Nacht zum Sonntag verfolgt, weil er beim Verlassen des Lokals die Waffe aus seinem Hosenbund gezogen hatte. Vor dem Gebäude drehte sich der Mann plötzlich um und schoss auf seine Verfolger. Der Angreifer floh, die Polizei konnte ihn aber wenig später festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm gut drei Promille an. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Bedrohung mit einer Schusswaffe, versuchter Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Pressemitteilung der Polizei Hamburg