Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Drogentoten im Norden ist in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. Wurden 2004 noch 101 Drogentote in Hamburg und Schleswig-Holstein gezählt, waren es zehn Jahre später 80. In unmittelbarer Vergangenheit ist die Zahl in Schleswig-Holstein allerdings von 23 (2013) auf 29 (2014) gestiegen, in Hamburg im gleichen Zeitraum von 62 auf 51 gesunken. Das geht aus einem im April veröffentlichten Bericht des Bundeskriminalamts und der Drogenbeauftragten der Bundesregierung hervor. An diesem Dienstag erinnert ein bundesweiter Aktionstag des Verbands der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit an gestorbene Konsumenten. Schirmherrin ist die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne).

Homepage Ragazza

Bundeskriminalamt: Zahl der Drogentoten

Homepage Bundesverband akzeptierender Eltern