Hamburg (dpa) - "Schotty" ist wieder am Tatort: Drei neue Folgen "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel alias Heiko "Schotty" Schotte als Putzmann mit philosophischer Eingebung werden bis zum 4. August in Hamburg und in der Region gedreht. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Montag mit. Das NDR Fernsehen werde die derzeit entstehenden Folgen sowie drei bereits gedrehte voraussichtlich im Winter 2015 ausstrahlen. Die Drehbücher schrieb erneut Mizzy Meyer. "Der Tatortreiniger" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion GmbH im Auftrag des NDR.

NDR-Mitteilung