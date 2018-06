Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei Anschlägen auf Mobilfunkmasten mutmaßlich durch Olympia-Gegner hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse lägen jedoch noch nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte in der Nacht zu Montag in Bahrenfeld und Billstedt die Kabelschächte von angezündet. Einer der Masten drohte deshalb sogar umzustürzen. In einem anonymen Schreiben an die "Hamburger Morgenpost" bekannte sich eine Gruppe mit dem Namen "AG Laufmasche" zu den Taten und riefen zu weiteren Aktionen auf: "Nicht die Technik ist es, die wir ablehnen, aber ihr Einsatz für Profit, Überwachung, Kontrolle, ihre Ausnutzung durch die Machtnetze."