Hamburg (dpa/lno) - Für den FC St. Pauli geht heute die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga los. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen empfängt am heimischen Millerntor Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Das Auftaktspiel des Kiez-Clubs ist bereits seit Tagen ausverkauft. Dank der in der Sommerpause fertiggestellten Nordtribüne passen nun 29 546 Besucher in die Arena. Da die Bielefelder das komplette Gästekarten-Kontingent ausgeschöpft haben, sind 2 600 Arminia-Fans beim Spiel live dabei.