Hamburg (dpa/lno) - Rund um Hamburg ist es am Samstag zu Staus und stockendem Verkehr gekommen. Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr zwischen dem Dreieck-Südost und bis einen Kilometer hinter der Landesgrenze in Richtung Nord und Süd, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg sagte. Auch auf der Autobahn 7 stockte demnach der Verkehr zwischen Heimfeld Richtung Norden und dem Elbtunnel. Nördlich des Elbtunnels kam es zu stockendem Verkehr zwischen Bahrenfeld und Schnelsen in Richtung Norden.