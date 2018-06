Hamburg (dpa/lno) - Copa-America-Sieger Marcelo Diaz kehrt am Montag ins Training des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurück. Der Chilene hatte nach den Spielen bei der Südamerikameisterschaft verspätet seinen Urlaub angetreten und beginnt nunmehr mit der Vorbereitung auf die neue Serie. Ob er bis zum Saisonstart am 14. August bei Bayern München fit wird, ist ungewiss.

Ihr erstes Training in Hamburg werden am Montag die Zugänge Michael Gregoritsch vom VfL Bochum und Sven Schipplock von 1899 Hoffenheim bestreiten. Beide Profis waren vor wenigen Tagen während des Trainingslagers im ostwestfälischen Harsewinkel zum Team gestoßen. Im Hotel Klosterpforte hatte der HSV sein zweites Trainingscamp in diesem Sommer absolviert.

Bevor die Hamburger am 1. August (17.00 Uhr) zum Volksparkfest mit einem Spiel gegen den italienischen Erstligisten Hellas Verona einladen, absolvieren sie am Dienstag (19.00 Uhr) ein Testspiel in Flensburg gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK.

Testspiele HSV