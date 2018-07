Hamburg (dpa/lno) - Das Segelteam The Wave, Muscat aus dem Oman hat am Sonntag die Extreme Sailing Series in Hamburg gewonnen. Am vierten und letzten Tag der Wettfahrtserie mit den extrem schnellen Zwölf-Meter-Katamaranen siegte die Mannschaft von Skipper Leigh McMillan in drei von sieben Rennen. Auf Platz zwei segelte das russische Team Russia mit Igor Lisowenko am Steuer. Das am Vortag führende dänische Team fiel auf Rang drei zurück. Zwar erreichte die deutsche Crew mit Skipper Paul Kohlhoff am Sonntag Rang vier und damit ihre beste Platzierung in insgesamt 26 Wettfahrten. In der Gesamtwertung konnte sie den letzten Platz aber nicht verlassen.

20 000 Zuschauer verfolgten am Sonntag die Rennen, die wenige Meter vor dem Strandkai in der Hamburger Hafencity ausgetragen wurden. Insgesamt waren rund 45 000 Zuschauer an drei Tagen gekommen. Nächste Station der acht Veranstaltungen umfassenden Extreme Sailing Series ist das russische St. Petersburg.

Extreme Sailing Series