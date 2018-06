Hamburg (dpa/lno) - Tennisprofi Florian Mayer ist als erster Deutscher am Montag beim Turnier am Hamburger Rothenbaum gefordert. Der Bayreuther trifft im zweiten Tagesmatch (Eurosport) auf dem Centre Court auf den Qualifikanten Albert Montanes. Der Spanier setzte sich am Sonntag gegen den Hamburger Mischa Zverev mit 6:0, 2:6, 6:4 durch.

Nach rund einem Jahr Zwangspause wegen einer Schambeinentzündung will Mayer an seinen Erfolg von 2010 anknüpfen, als er das Halbfinale erreichte. "Es ist schwer zurückzukommen. Da helfen nur Siege", sagte Mayer, der bei seiner zehnten Teilnahme mit einer Wildcard ins 32er-Feld kam: "Es ist ein guter Zeitpunkt, um mein höchstes Level abzurufen." Mit 31 Jahren denkt er noch nicht ans Aufhören.

Der ehemalige Weltranglistenerste Rafael Nadal aus Spanien wird am Montag zunächst im Doppel an der Seite seines 18 Jahre alten mallorquinischen Freundes Jaume Munar aufschlagen. Frühestens am Dienstag trifft der 29-Jährige in der ersten Runde des mit 1,26 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Events auf seinen Landsmann Fernando Verdasco. "Das Feld ist mit 32 Spielern so stark, dass auch Rafael es schwer haben wird", sagte Turnierdirektor Michael Stich. Der neunfache French-Open-Champion Nadal schlägt das erste Mal seit 2008 wieder in der Hansestadt auf. Damals hatte er triumphiert.

