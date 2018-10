Hamburg (dpa/lno) - Marcelo Diaz vom Hamburger SV sieht trotz seines späteren Trainingseinstiegs keine gravierenden Probleme für den Saisonstart. "Ich habe in Chile bereits mit Training angefangen und mir nur zwei Wochen Urlaub gegönnt", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview des vereinseigenen Video-Dienstes HSV total. Und ergänzte: "Ich bin bereit für die Bundesliga und werde hart mit meinen Mannschaftskollegen arbeiten, um das Beste herauszuholen".

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hat mit der chilenischen Nationalmannschaft vor drei Wochen erstmals in der Geschichte des Landes die Südamerika-Meisterschaft gewonnen und konnte erst in den Urlaub gehen, als der HSV bereits wieder mit dem Training begonnen hatte. Am Montag fand er sich nun zu Leistungstest beim HSV ein. "Jetzt geht es für mich richtig los", betonte Diaz.

Der Chilene hatte maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib des HSV. Nach dem 1:1 im ersten Relegationsspiel gegen den Karlsruher SC sorgte Diaz mit seinem Freistoßtor in der 90. Minute für das 1:1 im Rückspiel. In der Verlängerung siegte der HSV dank Nicolai Müller beim KSC noch mit 2:1 und schaffte dadurch die sportliche Rettung.

