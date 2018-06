Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Hotelmarkt boomt. 389 Hotels sind nach Angaben des Informationsdienstleisters Tophotelprojects derzeit in Deutschland im Bau. Dabei zählt die Hansestadt mit allein 27 Neubauprojekten zu den interessantesten Investitionsmärkten. Die Liste der bis 2019 angekündigten Eröffnungen reicht in Hamburg vom Ein-Sterne- bis Fünf-Sterne-plus-Angebot. Geld für Investitionen benötigen nach Branchenangaben vor allem mittelständische Hoteliers. "Der Markt ist im Umbruch. Der Vormarsch der Ketten nimmt an Geschwindigkeit zu", sagt Branchenexperte Professor Stephan Gerhard von der Fachhochschule des Mittelstands in Schwerin.

