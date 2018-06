Flensburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK klar durchgesetzt. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann am Dienstag im Flensburger Manfred-Werner-Stadion mit 4:1 (3:0) gegen den viermaligen dänischen Meister. Die Treffer für die Hanseaten erzielten Gideon Jung, Ivo Ilicevic, Matthias Ostrzolek und Kerem Demirbay per Elfmeter. Der eingewechselte Stürmer Lukas Spalvis traf für die Dänen. In der Jugend war er für den SC Freiburg aufgelaufen.

Vorbereitungsprogramm HSV