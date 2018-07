Winsen (dpa/lni) - Die Polizei sucht weiter nach der im Landkreis Harburg verschwundenen Familie. "Wir haben noch keine heiße Spur", sagte Polizeisprecher Jan Krüger am Dienstagmorgen. Auch die möglichen Hintergründe des Verschwindens bleiben rätselhaft. "Noch ist alles offen", so Krüger.

Im Winsener Ortsteil Drage werden seit Donnerstag ein 41 Jahre alter Vater, eine 43 Jahre alte Mutter und die zwölfjährige Tochter vermisst. Zeugen hatten die Polizei informiert, nachdem die drei am Freitag nicht in ihrem gewohnten Umfeld aufgetaucht waren. Die Polizei begann umgehend mit der Suche, auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber wurden eingesetzt. Der Vater soll noch am Donnerstagmorgen allein im Auto der Familie gesehen worden sein, der Wagen wurde von der Polizei später sichergestellt. Vermisst werde aber ein grünes Herrenfahrrad aus dem Familienhaushalt, hieß es. Die Suche konzentrierte sich zunächst auf Waldstücke und den Uferbereich der Elbe.

Polizeimitteilung vom 27. Juli 2015