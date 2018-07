Hamburg (dpa/lno) - Die deutschen Hockey-Asse versprechen sich nach dem Rückzug des Favoriten Boston Rückenwind für die Hamburger Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024. "Ich glaube, dass Hamburg ohnehin schon ein sehr konkurrenzfähiges Konzept in den Ring geworfen hat. Und wenn das IOC es wirklich ernst meint, was Nachhaltigkeit, kurze Wege und so weiter anbetrifft, wird es schwer, Hamburg zu schlagen", sagte Herren-Bundestrainer Markus Weise am Dienstag in Hamburg. "Die Hansestadt hat aus meiner Sicht beste Chancen", erklärte der Wahl-Hamburger Weise weiter.

Sollte nun allerdings Los Angeles als US-Bewerberstadt einspringen, könnte sich die Ausgangslage seiner Meinung nach noch einmal ändern. "L.A. ist auf jeden Fall attraktiver als Boston", sagte der Erfolgscoach, der 2004 mit den DHB-Damen sowie 2008 und 2012 mit den -Herren jeweils Olympiasieger wurde.

Auch der Hamburger Olympiasieger Tobias Hauke ist zuversichtlich. "Nach Bostons Rückzug hat Hamburg sicher immer noch sehr starke Mitbewerber. Allerdings liegt auch Boston am Wasser, so dass nach diesem Rückzug Hamburg nun ein Alleinstellungsmerkmal hat", meinte der Mannschaftskapitän. Er tritt mit der DHB-Auswahl von Donnerstag an beim Vier-Länder-Turnier auf der Anlage des Uhlenhorster HC an.