Hamburg (dpa) - Auch Alexander Zverev ist in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden. Der Lokalmatador unterlag am Dienstagabend Tommy Robredo aus Spanien mit 7:6 (7:3), 4:6, 2:6. Zuvor hatte bereits Philipp Kohlschreiber sein Auftaktmatch verloren. Für den Augsburger war nach dem 3:6, 6:3, 1:6 gegen den Franzosen Benoit Paire Schluss. Damit vertritt nur noch der Bayreuther Florian Mayer die deutschen Farben im Achtelfinale des mit 1,4 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Tennisturniers. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal setzte sich zum Auftakt gegen seinen spanischen Landsmann Fernando Verdasco mit 3:6, 6:1 6:1 durch.

