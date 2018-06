Hamburg (dpa/lno) - Mit einem bunten Rahmenprogramm und dem Testspiel gegen Hellas Verona eröffnet der Hamburger SV an diesem Samstag die neue Fußball-Saison. Bereits um 12.30 Uhr beginnt auf dem Gelände des Volksparkstadions ein Familienfest, bei dem den Anhängern auch die neue Bundesliga-Mannschaft um die Neuzugänge Sven Schipplock, Michael Gregoritsch, Albin Ekdal, Gotoku Sakai, Emir Spahic, Batuhan Altintas und Andreas Hirzel vorgestellt wird. Spieler und Trainer werden den Fans zum Thema HSV ebenso Rede und Antwort stehen wie Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer, teilte der Verein dazu am Mittwoch weiter mit.

Zwischendurch wird um 17.00 Uhr das mit Spannung erwartete Match gegen den italienischen Spitzenclub aus Verona angepfiffen. Im Kader der Veroneser, die in der vergangenen Saison den 13. Platz in der Serie A belegt hatten, stehen unter anderem der ehemalige HSV-Profi Jacopo Sala und sein Mannschaftskapitän Luca Toni. Der frühere Bundesliga-Star des FC Bayern München wurde in der abgelaufenen Serie-A-Saison mit 22 Treffern Torschützenkönig in Italien.

Mitteilung Hamburger SV