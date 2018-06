Hamburg (dpa)- Die deutschen Hockey-Damen haben das erste von zwei Test-Länderspielen in Hamburg gegen Spanien gewonnen. Auf der Anlage des Uhlenhorster HC siegte die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Mittwochabend mit 2:1 (1:0). Die Düsseldorferin Lisa Marie Schütze (6.) und UHC-Lokalmatadorin Jana Teschke (54.) erzielten die Tore gegen die Ibererinnen, für die Georgina Oliva (59.) verkürzte.

Die Begegnung begann mit 110-minütiger Verspätung. Als Grund für die Verzögerung gab der Veranstalter an, dass das Equipment der Spanierinnen vom Madrider Flughafen nicht mitgekommen sei und erst mit einer nachfolgenden Maschine angeliefert wurde. Da zwischendurch im Regen von Hamburg auch noch kurz das Flutlicht ausfiel, war das Match fast zwei Stunden später als geplant beendet.

Beide Teams, die mitten in der Vorbereitung auf die Ende August in London stattfindende Europameisterschaft stecken, treffen am Samstag (12.00 Uhr) an gleicher Stelle erneut aufeinander. Zuvor spielen die DHB-Damen am Donnerstag (17.15 Uhr) auch noch gegen Schottland.

Lehrgangsseite auf hockey.de