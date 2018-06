Augsburg/Hamburg (dpa/lno) - Neuzugang Piotr Trochowski wird dem Fußball-Bundesligisten FC Augsburg längere Zeit fehlen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte frühere HSV-Profi beim 3:0-Testspielsieg beim Regionalligisten TSV Rain am Mittwochabend einen Riss des Außenmeniskus im linken Knie zugezogen. Es handelt sich dabei nicht um das zuvor verletzte Knie. Trochowski soll am Freitag in einer Augsburger Klinik operiert werden. Wie lange er ausfallen wird, hängt vom Verlauf der Operation und dem Heilungsprozess ab.

"Das ist ein schlimmer Tag für mich, weil bei mir die Vorfreude auf die Rückkehr in die Bundesliga sehr groß war", erklärte Trochowski. Er hatte von 2011 bis 2015 beim FC Sevilla gespielt, kam aber im letzten Vertragsjahr nach Differenzen mit dem Verein nicht mehr zum Einsatz.

Auch beim Hamburger SV löste die Nachricht Betroffenheit aus: "Oh nein... Troche, wir wünschen dir eine schnelle & gute Besserung! Komm schnell wieder auf die Beine!", twitterte der Verein.

Mitteilung FC Augsburg

Mitteilung HSV