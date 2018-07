Hamburg (dpa) - Florian Mayer ist als letzter deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden. Der Bayreuther verlor am Donnerstag im Achtelfinale in 1:37 Stunden mit 6:4, 2:6, 3:6 gegen Andreas Seppi. Der 31-jährige Bayer kam vor 7000 Zuschauern mit seinen platzierten Aufschlägen zwar gut in die Achtelfinal-Partie. Nach dem ersten Satz zog der an Vier gesetzte Italiener aber das Tempo an und Mayer konnte nach seiner langen Verletzungspause nicht mehr mithalten. Damit platzte auch ein mögliches Halbfinale gegen Publikumsmagnet Rafael Nadal. Der Spanier spielte im Anschluss gegen den 22-jährigen Tschechen Jiri Vesely.

